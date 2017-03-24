Уряд Німеччини закликає всебічно розслідувати вбивство Вороненкова

Німецький уряд закликає всебічно розслідувати вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова та висловлює занепокоєння через зростання напруженості у відносинах між Києвом і Москвою.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Ми, зрозуміло, засуджуємо, що на вулиці серед білого дня був застрелений колишній парламентарій, і вважаємо, що має бути зроблено все можливе для розкриття цього вбивства. Але своїх власних відомостей про мотиви або можливих замовників у нас немає", - сказав офіційний представник МЗС ФРН Себастьян Фішер, відповідаючи на питання, чи погоджується німецький уряд з оцінкою президента України Петра Порошенка, який назвав вбивство Вороненкова "актом державного тероризму з боку Росії" .

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Одночасно МЗС Німеччини висловлює занепокоєння через зростання напруженості у відносинах між Києвом і Москвою, що в Берліні вважають наслідком ескалації ситуації на сході України. Донбас тут називають "ядром конфлікту".

Фішер звернув увагу, зокрема, на дедалі частіші порушення режиму припинення вогню і закликав обидві сторони, "нарешті, почати виконувати давно досягнуті домовленості". Він має на увазі не тільки припинення вогню, але і відведення важких озброєнь від контактної лінії. "Все, що може сприяти поліпшенню ситуації на сході України, що може допомогти реалізації мінських домовленостей, піде на користь і двостороннім відносинам між Росією та Україною", - наголосив Фішер.

Як повідомляв УНІАН, Вороненков був убитий 23 березня в центрі Києва. В результаті стрілянини також було поранено його охоронця і нападника, який пізніше помер від отриманих поранень.

Президент Петро Порошенко назвав вбивство Вороненкова актом державного тероризму з боку Росії, яку екс-депутат Держдуми РФ був змушений залишити з політичних міркувань.

Вороненков був одним з головних свідків російської агресії проти України і, зокрема, ролі Януковича щодо введення в Україну російських військ.