Ядерні держави проігнорували засідання ООН щодо відмови від ядерної зброї

Наймогутніші ядерні держави світу - США, Росія, Китай, Франція, Великобританія - та понад 30 інших країн вирішили не брати участі в переговорах у рамках ООН щодо відмови від ядерної зброї, які розпочали у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

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Про неучасть представників цих країн у перемовинах навколо договору про цілковиту заборону цього виду зброї масового знищення повідомляє Deutsche Welle з посиланням на AP.

За словами постійної представниці США в ООН Ніккі Хейлі, Сполучені Штати виступають за без'ядерний світ, але водночас вони "реалістично" оцінюють шанси досягти цього з огляду на потребу захисту своїх громадян. Хейлі також зазначила, що Вашингтон за десятиліття чинності підписаного в 1970-ті роки Договору про нерозповсюдження ядерної зброї вже й так скоротив власний ядерний арсенал на 85 відсотків.

Ті країни, які відмовилися від участі в переговорах щодо без'ядерного світу, мають зобов'язання в рамках Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, наголосила Хейлі.

Загалом 123 країни підтримали резолюцію Генеральної Асамблеї ООН про проведення перемовин щодо цілковитої відмови від ядерної зброї.