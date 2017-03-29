Бійня в частині Росгвардії в Чечні: чергові на КПП спали, їх зарізали першими - ЗМІ

Під час нічного нападу в чеченській станиці Наурській 24 березня військовослужбовці військової частини Росгвардії (в/ч 3761) були без зброї. Про це з посиланням на джерело в Росгвардії і близького до силових структур Чечні співрозмовника повідомляє РБК.

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До шостої години вечора всі військовослужбовці здають зброю в кімнату зберігання, ключі від якої знаходяться у чергового військової частини, розповіли джерела.

"У разі нападу на частину чергові на КПП повинні доповісти про це командирові підрозділу. Командир, у свою чергу, повинен взяти ключі від збройової кімнати у чергового частини та видати бійцям зброю. Але в ніч нападу жодних сигналів тривоги від чергових на КПП не надходило: під час атаки вони спали", - стверджують співрозмовники видання.

Близьке до силових структур Чечні джерело розповіло, що бойовики перелізли через огорожу частини, непомітно в тумані пробралися до КПП і зайшли через відчинені двері, оскільки під час чергування двері закривати не належить. Нападники зарізали двох сплячих чергових, забрали їх автомати і гумові кийки. Увійшовши на територію частини, бойовики натрапили на патруль.

Почувши звуки стрілянини, один з рядових частини 15 хвилин намагався додзвонитися до чергового, а інший контрактник подзвонив в сусідню військову частину і повідомив про напад, але йому не відразу повірили.

Бойовики були добре знайомі з територією військової частини, зазначило джерело, близьке до силових структур Чечні. «Деякі з них раніше брали участь у будівельних роботах: підфарбовували щось, білили», — розповів він.

Один з шести загиблих бійців Росгвардії був зв'язківцем і опинився на місці перестрілки випадково. «Там були двоє чергових на КПП, троє в патрулі, а цей зв'язківець опинився не в той час не в тому місці», — розповіло джерело видання в Росгвардії.

При цьому в ніч на п'ятницю в наряді на КПП мали чергувати троє військовослужбовців, але один з них «відпросився».

Джерело, близьке до силових структур Чечні, додало, що «доба погуляти» за територією військової частини коштує 1 тис. руб., а самі військовослужбовці називають такий відгул «про***м».

За словами співрозмовника, патрульні, помітивши вночі погано помітних у тумані сторонніх, крикнули: «Стій!» На це бойовики відповіли: «Свої, з пр***а повертаємося». Саме через те, що патрульні почули знайомі для них слова, вони не відреагували належним чином, вважає співрозмовник. «Тільки коли бойовики відкрили вогонь, стало ясно, що це не свої», — повідомило джерело РБК.

Всього в нападі брали участь вісім бойовиків, стверджують співрозмовники видання. Шестеро були вбиті під час перестрілки з патрульними, у яких на відміну від інших бійців частини, зброя була при собі. Ще двоє поплічників під час атаки бойовиків були за територією військової частини — "стояли на варті", і тому, коли піднялася паніка, встигли сховатися, пояснює друге джерело. Один з двох втікачів уже спіймано, розповів співрозмовник з Росгвардії.

Щонайменше шестеро з восьми нападників стояли на профілактичному (так званому ваххабістському) обліку, заявив співрозмовник видання, близький до силових структур Чечні. «Вахоблік» — це організована МВС на Кавказі практика неофіційного обліку підозрюваних в екстремізмі.

За словами джерела, люди, які атакували військову частину прагнули захопити там зброю.

Як повідомлялося, в ніч на 24 березня в чеченській станиці Наурській скоєно напад на військову частину Росгвардії. У нападників виявлено вогнепальну зброю і боєприпаси, а на тілах двох з них - муляжі поясів смертників. У департаменті Росгвардії зі взаємодії зі ЗМІ та інститутами громадянського суспільства повідомили, що загинули шість військовослужбовців Росгвардії.