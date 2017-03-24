Бійня у чеченській частині Росгвардії: у соцмережах з'явилося перше відео нападу

Відео з місця нападу на частину Росгвардії в Чечні з'явилося в коментарях у неофіційній спільноті "Росгвардия ФСВНГ" в соцмережі "ВКонтакте", а також на відеохостингу YouTube.

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Увага! Відео містить шокуючі кадри.

Як повідомлялося, в ніч на 24 березня в чеченській станиці Наурській скоєно напад на військову частину Росгвардії. У нападників виявлено вогнепальну зброю і боєприпаси, а на тілах двох із них - муляжі поясів смертників.

У департаменті Росгвардії зі взаємодії зі ЗМІ та інститутами громадянського суспільства повідомили, що загинули шість військовослужбовців Росгвардії. "У ході зіткнення загинули шестеро військовослужбовців, є поранені", - сказав представник відомства. Джерело ТАСС повідомило, що в результаті нападу шість нападників були ліквідовані, ще двоє зникли.