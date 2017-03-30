У Москві біля аеропорту "Домодєдово" пожежна машина збила 8 людей, є загиблий (відео)

Пожежна автоцистерна збила кілька людей в районі московського аеропорту "Домодєдово", один пішохід загинув. Про це повідомляє РИА Новости.

Повідомяється, що ДТП сталося на 44-му кілометрі дороги аеропорт Домодєдово — Аеротель.

За даними, машина, яка належить аеропорту, врізалася в зупинку. Четверо осіб були госпіталізовані.

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Головлікар Домодєдовської центральної міської лікарні Андрій Осипов пізніше повідомив, що двох постраждалих найближчим часом переведуть у військовий шпіталь. За його словами, життю інших ніщо не загрожує, вони отримали легкі травми.

Про 7 постраждалих унаслідок наїзду машини повідомляє Русская служба ВВС.

Джерело в екстрених службах регіону повідомило, що причиною ДТП став гіпертонічний криз у водія. У Домодєдово розповіли, що співпрацюють з поліцією, щоб встановити всі факти події.

Раніше у Києві на Лісовому масиві автомобіль збив на пішохідному переході двох дівчат.