У Києві на Лісовому масиві легковик збив на пішохідному переході двох дівчаток

Сьогодні увечері на Лісовому масиві у Києві легковик збив двох дівчаток-підлітків, які переходили дорогу на пішохідному переході.

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Як повідомили кореспонденту очевидці події, двоє дівчат, орієнтовно у віці 14-15 років, переходили на роликах нерегульований пішохідний перехід, на якому їх збив легковик.

За словами співрозмовника агентства, одна дівчинка отримала перелом ноги, інша забій ділянок тіла. Обох госпіталізовано, на місці працює поліція.