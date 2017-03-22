У Києві на Лісовому масиві легковик збив на пішохідному переході двох дівчаток
20:22, 22 березня 2017Інциденти
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Двоє дівчат переходили на роликах нерегульований пішохідний перехід.
Машина збила двох дівчат / mk.gov.ua
Сьогодні увечері на Лісовому масиві у Києві легковик збив двох дівчаток-підлітків, які переходили дорогу на пішохідному переході.
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Як повідомили кореспонденту очевидці події, двоє дівчат, орієнтовно у віці 14-15 років, переходили на роликах нерегульований пішохідний перехід, на якому їх збив легковик.
За словами співрозмовника агентства, одна дівчинка отримала перелом ноги, інша забій ділянок тіла. Обох госпіталізовано, на місці працює поліція.
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