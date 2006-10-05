Росія одержить контроль над балканським нафтопроводом (схема)

Росія, Греція і Болгарія домовилися, що російські компанії одержать 51 відсоток акцій у проекті нафтопроводу "Бургас-Олександруполіс". "Транснефті", "Роснефті" і "Газпромнефті" належатиме 51 відсоток у проекті, до Болгарії і Греції відійдуть 49 відсотків. Проте, як розпорядяться своєю часткою партнери російських компаній, ще не відомо.

У вересні глава "Роснефті" Сергій Богданчиков заявляв, що російські компанії можуть одержати нафтопровід з Болгарії до Греції, оскільки вони "забезпечують нафтою трубопровід". Раніше передбачалося, що засновниками компанії з будівництва нафтопроводу стануть ТНК-BP, Роснефть, Газпромнефть і Chevron. Глава Роснефті тоді заявив, що проект украй необхідний Росії, оскільки країні потрібні додаткові експортні маршрути.

У квітні 2005 року уряди Росії, Греції і Болгарії підписали меморандум про будівництво балканського нафтопроводу "Бургас-Олександруполіс", який дозволить транспортувати нафту з портів Чорного моря на ринки Європи, США і Азіатсько-Тихоокеанського регіону через Болгарію і Грецію. Вартість проекту - 783 мільйони євро.

Лента.ру