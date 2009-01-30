The Financial Times: Медведєв відхиляється від курсу Путіна

12:30, 30 січня 2009
Світ
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Британці коментують зустріч з Муратовим

Вчорашня зустріч президента Росії Дмитра Медведєва з головним редактором «Новой газеты» Дмитром Муратовим і колишнім президентом СРСР Михайлом Горбачовим показує, що Медведєв планує більш незалежний від свого попередника Володимира Путіна курс, пише The Financial Times.

Зустріч пройшла, тоді як Путін знаходився на економічному форумі в Давосі. Медведєв засудив вбивство адвоката Станіслава Маркелова і журналістки Анастасії Бабурової, відзначивши, що «коли молодих, розумних і талановитих людей вбивають на самому початку кар`єри - це жахливо».

Коли в 2006 році убили журналістку «Новой газеты» Анну Політковську, сам Путін лише відзначив, що її смерть завдає більшої шкоди Росії, ніж її робота, відзначає видання. 

Газета.ру

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