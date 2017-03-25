На Миколаївщині у мисливському угідді застрелили чоловіка

У Миколаївській області під час конфлікту між двома групами осіб на території мисливського угіддя 29-річний місцевий мешканець отримав вогнепальне поранення голови й помер у лікарні.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Миколаївської області, інформацію про подію надійшла 24 березня ввечері від лікарів.

Читайте такожУ Києві зі стріляниною затримали грузина, який розбив три машини, намагаючись утекти

"В ході сварки один із учасників конфлікту отримав смертельне поранення, попередньо, зі зброї травматичної дії", - повідомили в поліції.

Постраждалого госпіталізувала бригада швидкої медичної допомоги.

41-річного зловмисника, який вчинив стрілянину, поліцейські затримали на місці події у порядку ст.208 КПК України, вирішується питання щодо оголошення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Дніпропетровській області тесть через необережність вистрілив зятеві в спину на полюванні.