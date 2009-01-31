Головою Республіканської партії США вперше став афроамериканець
Майкл Стіл обіцяє новий напрямок
Головою Національного комітету Республіканської партії США вперше був обраний афроамериканець Майкл Стіл (Michael Steele), повідомляє агентство France Presse.
"Для американців, які вірять у майбутнє цієї країни, для тих, хто з нами не згоден, настав час для чогось абсолютно іншого. І ми це їм надамо", - заявив новий лідер республіканців, додавши, що йому одному не впоратися. Стіл також наголосив на історичному значенні виборів, що відбулись у п`ятницю, і пообіцяв дати розвитку партії новий напрям.
50-річний колишній віце-губернатор штату Меріленд вважає себе "республіканцем лінкольнівського типу". Аврам Лінкольн, 16-й президент США, також є політичним кумиром першого темношкірого президента США Барака Обами, нагадує AFP.
2008 року республіканці поступилися демократам більшістю місць в обох палатах Конгресу США, а на президентських виборах в листопаді кандидат від Республіканської партії Джон Маккейн набрав 173 голоси вибірників, тоді як демократ Обама заручився підтримкою 365.