Головою Республіканської партії США вперше став афроамериканець

Головою Національного комітету Республіканської партії США вперше був обраний афроамериканець Майкл Стіл (Michael Steele), повідомляє агентство France Presse.

"Для американців, які вірять у майбутнє цієї країни, для тих, хто з нами не згоден, настав час для чогось абсолютно іншого. І ми це їм надамо", - заявив новий лідер республіканців, додавши, що йому одному не впоратися. Стіл також наголосив на історичному значенні виборів, що відбулись у п`ятницю, і пообіцяв дати розвитку партії новий напрям.

50-річний колишній віце-губернатор штату Меріленд вважає себе "республіканцем лінкольнівського типу". Аврам Лінкольн, 16-й президент США, також є політичним кумиром першого темношкірого президента США Барака Обами, нагадує AFP.

2008 року республіканці поступилися демократам більшістю місць в обох палатах Конгресу США, а на президентських виборах в листопаді кандидат від Республіканської партії Джон Маккейн набрав 173 голоси вибірників, тоді як демократ Обама заручився підтримкою 365.

Лента.ру