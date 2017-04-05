Любов до Путіна похитнулась: у Росії поменшало прихильників очільника Кремля - опитування

У Росії з початку року кількість громадян, які виступають проти дій Володимира Путіна на посаді президента РФ, збільшилася з 14 до 17%. Про це свідчать результати опитування, проведеного "Левада-Центром".

У той же час, схвалюють дії Путіна на посту президента 82% громадян, 1% утрималися від відповіді.

Крім того, вперше в історії країни в Росії побільшало тих, кому не подобаються дії прем’єр-міністра Дмитра Медведєва як глави уряду. Проти прем’єра виступили 57% росіян, за – лише 42%.

Читайте такожДімон не відповість: Спікер Держдуми РФ відкинув ініціативу комуністів про перевірку фільму Навального

Також з початку року збільшився відсоток росіян, які вважають, що країна рухається неправильним шляхом. Приміром у січні таких було 30%, тепер – 33%.

Опитування проводилося з 31 березня по 3 квітня серед 1600 осіб у 137 населених пунктах 48 регіонів країни.