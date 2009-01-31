Медведєв каже, що не закриватиме очі на недоліки в роботі Путіна

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє, що, не зважаючи на товариські стосунки з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ, не збирається закривати очі на недоліки в роботі уряду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав в інтерв`ю Болгарському національному телебаченню.

«Ви знаєте, у мене дуже добрі стосунки з прем`єр-міністром, з Володимиром ПУТІНИМ. Ми давні колеги, і я працював у Президента ПУТІНА. Тепер ми разом працюємо, я як Президент, він як прем`єр-міністр, якого я запропонував, тому в нас добрі, товариські стосунки, але це не означає, що Президент має закривати очі на проблеми, які існують. Тому під час зустрічей з урядом, з міністрами, звісна річ, я звертаю увагу на ті недоліки, які існують, це цілком нормально», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«Це цілком нормальний такий процес, і тут, у центрі мають бути не чиїсь амбіції або чиєсь розуміння тих чи інших проблем, а реальні інтереси громадян нашої країни. З цього я виходжу, і з цього виходить і прем`єр-міністр, отож тут жодних проблем немає», - запевнив Президент РФ.