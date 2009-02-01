Патріарх Московський висловив готовність до діалогу
14:42, 01 лютого 2009Світ
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Сьогодні відбулася інтронізація
Шістнадцятий патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ висловив готовність до діалогу з іншими православними церквами.
Як повідомляє РІА «Новости», сьогодні після інтронізації в храмі Христа Спасителя в Москві КИРИЛ у своєму зверненні наголосив, що предстоятель кожної православної церкви покликаний піклуватися про єдність вселенського православ`я.
Патріарх Московський і всієї Русі заявив про прихильність до "відкритого діалогу з церквами-сестрами" і запевнив у готовності до зміцнення єдності, відкритості до співпраці предстоятелів і представників всіх інших помісних православних церков світу.
На інтронізації патріарха КИРИЛА були присутні представники всіх 14 помісних православних церков світу.
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