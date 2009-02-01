Патріарх Московський висловив готовність до діалогу

Шістнадцятий патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ висловив готовність до діалогу з іншими православними церквами.

Як повідомляє РІА «Новости», сьогодні після інтронізації в храмі Христа Спасителя в Москві КИРИЛ у своєму зверненні наголосив, що предстоятель кожної православної церкви покликаний піклуватися про єдність вселенського православ`я.

Патріарх Московський і всієї Русі заявив про прихильність до "відкритого діалогу з церквами-сестрами" і запевнив у готовності до зміцнення єдності, відкритості до співпраці предстоятелів і представників всіх інших помісних православних церков світу.

На інтронізації патріарха КИРИЛА були присутні представники всіх 14 помісних православних церков світу.