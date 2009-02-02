В Афганістані смертник підірвав 18 поліцейських

Внаслідок атаки терориста-смертника на півдні Афганістану, в провінції Урузган, загинули 18 поліцейських. Про це сьогодні повідомив представник регіональної поліції, передає Газета.RUз посиланням на Reuters.

За наявною інформацією, всі поліцейські перебували на своїй дільниці. Бойовик увійшов до приміщення і привів у дію вибухівку, яка була закріплена на його тілі.