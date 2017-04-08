У Швеції затримали другого підозрюваного в причетності до теракту - ЗМІ

Шведська поліція затримала другого підозрюваного у справі про теракт в Стокгольмі, повідомляє Reuters. Наголошується, що другий підозрюваний пов'язаний з першим затриманим.

Як передає шведський телеканал SVT, затримання поліція здійснила в передмісті Стокгольма під назвою Хюльста, близько 23:00 за місцевим часом.

Джерела в поліції підтвердили, що затримання пов'язане з розслідуванням теракту, що стався в Стокгольмі 7 квітня. При цьому представники правоохоронних органів відмовилися коментувати цю інформацію.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в поліції Швеції заявили про затримання одного підозрюваного в причетності до теракту в Стокгольмі. Однак інших подробиць щодо нього не наводиться.

Також у поліції розповіли, що жертвами теракту стали чотири людини, ще 15 отримали поранення.

Нагадаємо, 7 квітня у Стокгольмі вантажівка в'їхала у натовп. Інцидент стався близько 15:00 за місцевим часом на пішохідній вулиці Дроттнінггатан (Королівській вулиці).

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що наїзд вантажівки на натовп людей у центрі Стокгольма є терористичною атакою.