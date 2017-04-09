Теракт в Стокгольмі: поліція уточнила дані про загиблих, українців серед них немає

Консульська служба МЗС України повідомила остаточні дані про наявність громадян України серед загиблих в результаті теракту в Стокгольмі.

МЗС уточнює, що громадянство постраждалих не оприлюднювалося.

"Українців немає серед загиблих в Стокгольмі. Громадянство поранених не оприлюднено", - сказано в повідомленні консульської служби в Twitter.

Сьогодні поліція оприлюднила громадянство загиблих в результаті нападу на вантажівці. За даними поліції, в результаті теракту загинули британець, бельгійка і два шведа. Серед загиблих - 11-річна дівчинка.

У Стокгольмі 7 квітня вдень вантажівка в'їхала у натовп людей. Загинули 4 людини. Поранення отримали 15.

У вантажівці, давившем людей, поліція виявила пристрій, схожий на вибуховий. Поліція вже затримала двох підозрюваних. Один із них - 39-річний громадянин Узбекистану.