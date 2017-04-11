Виходець з Узбекистану зізнався у скоєнні теракту в Стокгольмі

Затриманий після атаки в Стокгольмі 39-річний етнічний узбек, зізнався у скоєнні терористичного акту, заявив його адвокат у вівторок, 11 квітня, під час розгляду клопотання про арешт підозрюваного, передає DW.

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Після цієї заяви захисника засідання проходило в закритому режимі.

За даними ЗМІ, раніше передбачуваному терористу було відмовлено у наданні притулку.

Як повідомлялося, 7 квітня в центрі Стокгольма вантажівка в'їхала у натовп людей, після чого врізалася у вітрину магазину і загорілася. В результаті інциденту були поранені 15 перехожих.

Поліція підтвердила також загибель чотирьох осіб, з них троє померли на місці злочину і один - пізніше в лікарні.