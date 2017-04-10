Теракт у Стокгольмі: у поліції розповіли про зв'язки підозрюваного з ІД - ЗМІ

Підозрюваний у скоєнні теракту в Стокгольмі 39-річний громадянин Узбекистану Рахмат Акілов діяв за наказом, відданим представниками терористичного угруповання "Ісламська держава", повідомляє Дождь із посиланням на Aftonbladet.

За інформацією джерел видання, Акілов на допиті заявив, що "бомбардування в Сирії мають бути припинені".

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"Ми знаємо, що він симпатизував екстремістським угрупованням, у тому числі ІД", - заявив начальник Управління поліції Швеції Йонас Хайзінг.

За його словами, у вантажівці, якою керував Акілов, були виявлені різні хімічні, горючі і вражаючі елементи, що могли бути використані для виготовлення вибухового пристрою.

Як повідомляв УНІАН, громадянин Узбекистану Рахмат Акілов, який підозрюється у скоєнні теракту в Стокгольмі 7 квітня, в ході допиту дав свідчення.

Нагадаємо, у Стокгольмі 7 квітня на одній з найжвавіших пішохідних вулиць Дроттнингатан вантажний автомобіль протаранив натовп людей. Загинуло чотири людини, 15 отримали поранення.