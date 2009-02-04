Чи скористається Україна можливостями "Східного партнерства"?

Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР сподівається, що Україна скористається можливостями програми “Східне партнерство”.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це вона заявила сьогодні напередодні зустрічі Трійка ЄС-Україна на рівні міністрів закордонних справ, яка відбудеться завтра, 5 лютого, у Празі.

“Я сподіваюсь надати нашим українським партнерам більше інформації щодо ініціативи “Східне партнерство”, яка дасть можливість далі поглибити наші двосторонні відносини і посилити обмін між країнами щодо широкого кола питань”, - заявила єврокомісар.

За її словами, в ході засідання сторони планують обговорити питання глобальної економічної кризи, останню газову суперечку між Україною та Росією, а також прогрес у переговорах щодо нової угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

“Україні треба посилити зусилля в політичних та економічних реформах – надто багато часу було втрачено через внутрішні проблеми”, - сказала Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Вона також додала, що донорська конференція щодо модернізації української газотранспортної системи, проведення якої готують Україна та ЄС на 23 березня, є доказом виконання Євросоюзом своїх зобов’язань надавати Україні допомогу, щоб вона стала надійним транзитером енергоресурсів.