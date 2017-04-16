У США розкрили деталі запуску ракети в КНДР

Найімовірніше, КНДР запустила не міжконтинентальну балістичну ракету. Про це на умовах анонімності розповів американський чиновник, передає Reuters.

"Існує високий ступінь ймовірності, що невдало запущено у Північній Кореї було не міжконтинентальну балістичну ракету, але визначення її типу триває досі", - заявив він.

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Другий чиновник повідомив Reuters, що невдалий пуск був здійснений із землі. Зазначається, що військові США зафіксували пуск ракети КНДР недалеко від портового міста Сінпхо.

Запуск, а їхньою інформацією, був здійснений об 11:21 за місцевим часом, ракета вибухнула одразу після старту.

Як повідомляв УНІАН, Північна Корея спробувала провести у неділю чергове випробування ракети, але її запуск виявився невдалим. Американські військові повідомили, що ракета вибухнула ще на старті.