Людство вперше запустило в космос "косяк" (відео)

Медіа-канал VICE провів експеримент та запустив у космос "косяк" із марихуаною. Пряму трансляцію цього процесу вели на сторінці медіа-групи у Facebook.

На відео видно як прилад із прозорою колбою, де і знаходився "косяк" підкорив відкритий космос.