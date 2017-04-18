Людство вперше запустило в космос "косяк" (відео)
18:05, 18 квітня 2017Світ
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У соцмережі можна було побачити пряму трансляцію процесу.
Користувачі соцмереж могли споглядати пряму трансляцію процесу / скріншот
Медіа-канал VICE провів експеримент та запустив у космос "косяк" із марихуаною. Пряму трансляцію цього процесу вели на сторінці медіа-групи у Facebook.
На відео видно як прилад із прозорою колбою, де і знаходився "косяк" підкорив відкритий космос.
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