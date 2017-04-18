Путін привітав Ердогана з перемогою на референдумі про розширення повноважень - Reuters

Президент РФ Володимир Путін привітав президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана з перемогою на референдумі щодо переходу від парламентської до президентської республіки із значним розширенням повноважень президента. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляють джерела з оточення турецького президента, російський лідер зателефонував Ердогану та привітав його з переможним результатом на всенародному волевиявленні.

Обоє лідерів обговорили активізацію зусиль у нормалізації відносин та надали особливого значення важливості спільної взаємодії для зміцнення режиму припинення вогню у Сирії.

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Як повідомляв УНІАН, у Туреччині відбувся референдум, за результатами якого президент отримає необмежені повноваження. За результатами підрахунку 100% бюлетенів, 51,41% турків підтримали внесення змін до Конституції, а 48,59% висловилися проти. У Стамбулі та інших містах тисячі людей вийшли на вулиці в знак протесту проти результатів референдуму.

Австрійський член місії спостерігачів Ради Європи Алев Корун заявив, що на референдумі в Туреччині могло бути сфальсифіковано до 2,5 млн голосів.

Раніше Ердогана з проведенням референдуму привітав президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Він пообіцяв президенту Туреччини тісну взаємодію у питаннях Сирії, Іраку та у боротьбі проти бойовиків з Робітничої партії Курдистану.

Також сьогодні з Ердоганом провів телефонну розмову президент України Петро Порошенко. Лідери України та Туреччини обговорили проведення у Києві 6-го засідання Стратегічної ради високого рівня між двома країнами. Також глава української держави відзначив завершення у Туреччині політичної кампанії щодо внесення змін до конституції країни.