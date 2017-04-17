Референдум у Туреччині не відповідав стандартам - спостерігачі ОБСЄ

Спостерігачі ОБСЄ, які займалися моніторингом кампанії та самого процесу голосування на референдумі в Туреччині, вважають, що ті «не дотягнули» до міжнародних стандартів. Про це пише AP.

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Представник ОБСЄ Тана де Зулета заявила в понеділок, що рішення турецького виборчкому дозволити використовувати в якості дійсних виборчі бюлетені без офіційних марок підірвало важливі гарантії запобігання шахрайству.

Спостерігачі відзначили ряд порушень, допущених в ході референдуму, в тому числі, перекіс кампанії з попереднього голосування на користь конституційної реформи, залякування опозиційних активістів і той факт, що саме питання референдуму не було вказане в бюлетенях.

За словами Де Зулети, процедури референдуму, які Туреччина зобов'язалася дотримуватися, були виконані не повністю.

Як повідомлялося, на референдумі 16 квітня зміни до турецької конституції, які суттєво розширюють повноваження президента країни, підтримали трохи більше 51% виборців. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вже заявив, що планує відновити в країні смертну кару.

Головна опозиційна партія Туреччини заявила, що буде оскаржувати результати референдуму в країні після того, як президент Туреччини Реджеп Ердоган виграв голосування. Партія ставить під сумнів легітимність результату, посилаючись на порушення у виборчому процесі та вимагає перерахунку 60% голосів.