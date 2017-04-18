Трамп привітав Ердогана з перемогою на референдумі про розширення повноважень

Президент США Дональд Трамп привітав президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана з перемогою на референдумі про розширення повноважень.

Про це йдеться у повідомленні, яке поширила прес-служба Білого дому, передає російська служба «Бі-бі-сі».

Привітання прозвучали в ході телефонної розмови, яка відбулася між двома лідерами.

Серед світових лідерів, також привітали Ердогана, президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент Азербайджану Ільхам Алієв.

В Євросоюзі раніше заявили, що "взяли до відома" оголошені результати і загострили увагу на невеликому підсумковому розриві і можливих порушеннях.

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Кремль не повідомляв про привітання Ердогану з боку президента Росії Володимира Путіна. Його прес-секретар Дмитро Пєсков сказав, що референдум - суверенна справа Туреччини і закликав з повагою ставитися до волевиявлення турецького народу.

Також Трамп подякував Ердогана за підтримку дій США, вжитих у відповідь на використання сирійським режимом хімічної зброї (7 квітня ВМС США завдали ракетного удару по аеродрому сирійських урядових військ). "Лідери погодилися, що важливо притягнути президента Сирії Башара Асада до відповідальності", - наголошується в повідомленні Білого дому.

На референдумі перед жителями Туреччини ставилося питання про зміни до Конституції, що посилюють владу президента. За офіційними даними, 51% бюлетенів був відданий за розширення повноважень глави держави.

Однак кілька опозиційних партій не визнали результати голосування. Згідно зі звітом ОБСЄ, референдум був проведений в умовах нерівних можливостей, наданих прихильникам і противникам поправок. Ердоган відкинув критику міжнародних спостерігачів. "Знайте своє місце", - сказав він у відповідь на повідомлення про порушення.