Генпрокурор Венесуели: позбавлення парламенту повноважень порушує конституцію

Рішення Верховного суду Венесуели позбавити парламент країни його повноважень порушує конституцію. Про це у п'ятницю, 31 березня, заявила генеральна прокурорка Венесуели Луїза Ортега, передає Deutsche Welle.

"Це становить перелом конституційного ладу. Мій обов'язок - висловити моє велике занепокоєння країні", - зазначив Ортега.

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Низка країн, серед яких Німеччина, Іспанія, Бразилія, Мексика, Аргентина, Перу і Чилі, також засудили дії Верховного суду, лояльного до президента Ніколаса Мадуро, як зазіхання на демократію. Колумбія, яка долучилася до протесту, відкликала свого посла з Венесуели.

Міністерство закордонних справ Венесуели відкинуло звинувачення міжнародної спільноти, звинувативши усі країни, з яких надійшли критичні зауваження, в "імперіалізмі" та слідуванні "наказам Державного департаменту США".

Як повідомляє інформагенція AP, силовики розігнали акції протесту, які розпочалися у столиці Венесуели.

Як повідомляв УНІАН, Верховний суд Венесуели увечері в середу, 29 березня, позбавив парламент, у якому домінує опозиція, законодавчих повноважень.

Нагадаємо, на початку січня Національна асамблея Венесуели оголосила президента країни Ніколаса Мадуро таким, що "залишив свій пост". Зокрема, більшість в опозиційному парламенті проголосувала за відставку глави держави, в силу "невиконання ним своїх обов'язків".

В той же день Верховний суд країни постановив, що депутати Національних зборів Венесуели повинні зупинити процедуру відсторонення президента Ніколаса Мадуро від посади, оскільки вона не передбачена конституцією країни.

На тлі зростаючого невдоволення населення на виборах в 2015 році опозиції вдалося отримати більшість місць у парламенті, однак уряд і Верховний суд країни, що як і раніше повністю контролюються прихильниками Мадуро, успішно зривають будь-які законодавчі ініціативи парламенту.