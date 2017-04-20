Ядерна угода з Іраном не відповідає поставленій меті - Тіллерсон

Держсекретар Сполучених Штатів Рекс Тіллерсон різко розкритикував чинну угоду з Іраном щодо його ядерної програми. На думку Тіллесона, документ не відповідає тій меті, з якою вона, власне, укладалася, а саме - не допустити розробку Тегераном ядерної зброї. Про це керівник Державного департаменту заявив в середу, 19 квітня, в Вашингтоні, передає DW.

"Вона (угода, - Ред.) лише відсуває у часі досягнення Іраном поставленої мети - стати ядерної державою", - цитує dpa Тіллерсона. На думку очільника американської дипломатії, ця угода схожа за духом з колишньою політикою США, яка мала на меті не допустити створення ядерної зброї Північною Кореєю, що зазнала невдачі та призвела до теперішніх загроз з боку КНДР.

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Наявна ядерна угода з Іраном не враховує всіх загроз, що надходять з боку Тегерана, застеріг Тіллерсон. Тож США мають намір пильно простежити за всім спектром політики Тегерана. Лише після того будуть ухвалюватися відповідні рішення, додав він. Зокрема, держсекретар закинув Тегерану підігрівання низку інших конфліктів та підірвати інтереси США в регіоні, приміром, в Сирії, Ємені, Іраку та Лівані. Крім того, іранський уряд і надалі підтримує напади на Ізраїль, додав Тіллерсон.

Напередодні Тіллерсон направив до Конгресу листа, де поінформував американський парламент про плани переглянути скасування санкцій проти Ірану згідно з ядерною угодою, підписаною 2015 року. Тіллерсон заявив про сумнів щодо того, чи дана угода відповідає національним інтересам США й повідомив про доручення президента Дональда Трампа низці урядових структур дослідити доцільність її подальшого подовження з точки зору американських національних інтересів.