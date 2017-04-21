Прокуратура Франції назвала особу нападника на поліцейських в Парижі

Прокуратура назвала ім'я нападника на поліцейських в Парижі. Ним виявився Карім Чеурфі. Про це заявив французький прокурор Франсуа Молінс, передає РБК з посиланням на BBC.

У четвер, 20 квітня, невідомий відкрив вогонь з автоматичної зброї і вбив одного поліцейського, ще двоє постраждали. Нападник був застрелений вогнем, його спільник встиг зникнути з місця події.

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Молінс розповів, що під час атаки Чеурфрі використовував автомат Калашнікова. Як розповіли представники правоохоронних органів, поряд із тілом нападника була знайдена записка від терористичної організації «Ісламська держава».

За словами французького прокурора, Чеурфі був чотири рази судимий. Молінс зазначив, що раніше в 2017 році кілер заявляв, що хотів убити поліцейського.

За повідомленнями Reuters з посиланням на французьку прокуратуру, Чеурфрі ніколи не був викритий у радикалізмі. Крім того, прокурори продовжують з'ясовувати, чи були у нього спільники. «Він не був у списках тих, за ким потрібно встановити спостереження, і не був викритий в радикалізмі, незважаючи на те, що він відсидів багато років у в'язниці», - заявив Молінс.

Невідомі ввечері 20 квітня відкрили вогонь по поліцейським на Єлисейських полях у центрі Парижа. В результаті щонайменше один поліцейський загинув, ще двоє отримали поранення.

Нападник був убитий поліцією вогнем у відповідь. Очевидці стверджують, що чоловік був озброєний автоматом Калашникова. Терористичне угрупування «Ісламська Держава» взяла на себе відповідальність за стрілянину.