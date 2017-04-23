У французькому консульстві в Нью-Йорку призупинили вибори президента після евакуації

У генконсульстві Франції в Нью-Йорку була проведена евакуація з припиненням голосування в рамках президентських виборів через підозрілого автомобіля.

Про це передає кореспондент CNews в своєму твіттері.

Консульство підтвердило припинення голосування. Тривога виявилася помилковою.

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Голосування відновилося через кілька хвилин.

У США і Канаді відкрилися закордонні виборчі дільниці для голосування в першому турі виборів президента Франції. Голосування на території Франції почнеться в неділю о 9.00.