У французькому консульстві в Нью-Йорку призупинили вибори президента після евакуації
03:14, 23 квітня 2017Світ
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Голосування відновилося через кілька хвилин.
Тривога виявилася помилковою / Фото wikipedia.org
У генконсульстві Франції в Нью-Йорку була проведена евакуація з припиненням голосування в рамках президентських виборів через підозрілого автомобіля.
Про це передає кореспондент CNews в своєму твіттері.
Консульство підтвердило припинення голосування. Тривога виявилася помилковою.
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Голосування відновилося через кілька хвилин.
У США і Канаді відкрилися закордонні виборчі дільниці для голосування в першому турі виборів президента Франції. Голосування на території Франції почнеться в неділю о 9.00.
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