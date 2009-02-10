Барак Обама: зволікання перетворить кризу на катастрофу

Рецесія економіки США настільки послабила приватний сектор, що тепер тільки уряд може врятувати ситуацію. Таку думку висловив президент країни Барак Обама під час прес-конференції, передає телеканал CNN.

Він зазначив, що "саме лише зниження податків не допоможе вирішити фінансові труднощі".

Б.Обама в черговий раз нагадав, що подальші зволікання в діях посилять економічну кризу, перетворивши ситуацію на катастрофу.

Криза, що розгорнулася в США, не звичайна, не рядова рецесія економіки, наголосив Барак Обама. І хоча план з підтримки економіки не є ідеальним ("ніякий план не є ідеальним"), зволікання може виявитися ще згубнішою для економіки країни. Натомість якщо в США швидко будуть вжиті правильні кроки для підтримки економіки, то прогрес буде відмічений вже 2010 р.

Водночас він сказав, що 2009 р. буде "тяжким".

Глава Білого дому зазначив, що спочатку слід створити нові робочі місця, потім нормалізувати ситуацію на ринках і, нарешті, стабілізувати ринок житла.

Першорядне завдання його, як президента США, полягає в тому, щоб переконатися, що кошти, спрямовані на підтримку економіки країни, використовуються за призначенням.

Він зазначив, що "поки що незрозуміло, чи знадобляться додаткові кошти і в якому обсязі", рішення буде ухвалене, коли "стане видно, що план працює".

Американський лідер також повідомив, що уряд робитиме кроки для відновлення довіри до банківської системи.