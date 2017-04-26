Disney назвала дату виходу дев'ятого епізоду "Зоряних воєн"

Новий, дев'ятий, епізод "Зоряних воєн" з'явиться в прокаті 24 травня 2019 року. Про це повідомляється на офіційному сайті кіноепопеї, передає РБК.

Читайте такожУ лікарні померла принцеса Лея із "Зоряних воєн"

Інформація про те, як буде називатися дев'ятий епізод поки відсутня. Його режисером повинен стати Колін Треворроу, який зняв "Світ Юрського періоду". Фільм має стати заключним у третій трилогії "Зоряних воєн".

Крім того, Walt Disney Company і Lucasfilm оголосили про прем'єру нового фільму про Індіану Джонса. П'ята частина серії пригодницьких фільмів вийде на екрани 10 липня 2020 року. Роль головного героя залишиться за Харрісоном Фордом.

Раніше повідомлялося, що в мережі з'явився перший тізер-трейлер нового епізоду легендарної саги "Зоряні війни". Цей епізод зняв режисер Райан Джонсон. Він вийде в прокат 15 грудня 2017 року.