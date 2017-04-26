США прискорюють розміщення системи ПРО в Південній Кореї

На тлі напруженості у відносинах з Північною Кореєю, що зростає, Сполучені Штати Америки прискорять будівництво системи протиракетної оборони (ПРО) в Південній Кореї. Деякі складові частини сучасного комплексу Terminal High Altitude Area Defence (THAAD) були переправлені на південь країни. Про це повідомило міністерство оборони в Сеулі, передає DW.

Передбачається, що система ПРО буде повністю готова до кінця 2017 року. "Південна Корея і Сполучені Штати працюють над забезпеченням оперативного потенціалу системи THAAD у відповідь на посилення ядерних і ракетних загроз з боку Північної Кореї", - йдеться в заяві військового відомства, яку цитує агентство Reuters.

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У Китаї розкритикували розгортання системи ПРО в Південній Кореї, заявивши, що це порушує баланс безпеки в регіоні. Хоча китайський уряд підтримує санкції ООН проти Пхеньяна через ядерну програму КНДР, у Пекіні побоюються стеження за своїми територіями за допомогою радарів далекої дії. Проти розгортання системи ПРО в Південній Кореї висловилася також Росія.

Протистояння США і КНДР загострилося після приходу до влади у США президента Дональда Трампа. Новий глава Білого дому заявив, що реагуватиме на ядерну програму Північної Кореї більш жорстко, ніж його попередник Барак Обама, не виключивши при цьому і військового втручання.