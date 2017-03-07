США розгортає систему ПРО в Південній Кореї для захисту від КНДР

Система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) розрахована на перехоплення балістичних і інших ракет на великих висотах, передає Русская служба ВВС.

Рішення про розгортання цієї системи на території Республіки Корея було прийнято в липні 2016 року, проте про терміни досі нічого не було відомо - повідомлялося лише, що розгортання має відбутися до кінця 2017 року.

У заяві Тихоокеанського командування США говориться, що розміщення пов'язано з прискоренням північнокорейської програми ядерних випробувань і ракетних пусків, включаючи останній, який відбувся в понеділок 6 березня.

Плани США розгорнути THAAD в Південній Кореї викликали протести з боку Китаю, який побоюється, що радари протиракетної системи будуть здатні контролювати китайський повітряний простір на велику глибину.

У заяві Тихоокеанського командування, між тим, кажуть, що це виключно оборонне озброєння, яке призначено для захисту США та їх союзників.

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Система THAAD призначена для перехоплення балістичних ракет ближнього і середнього радіусу дії на заключному етапі їх траєкторії. Її ракети-перехоплювачі знищують ціль не з допомогою боєголовки, начиненої уражаючими елементами, а прямим зіткненням, що збільшує ефективність боєприпасу.

Дальність дії цієї системи - до 200 км. Вона здатна вражати цілі на висотах понад 150 км.

Як відомо, КНДР 6 березня запустила чотири ракети зі свого західного узбережжя у напрямку Японського моря. Вони пролетіли близько 1 тисячі км, три з них впали в японську виключну економічну зону. У Північній Кореї запуски ракет назвали "відпрацюванням ударів по базах США". Після цієї заяви США і Японія за участю Південної Кореї попросили скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН.