США планують випробувати міжконтинентальну балістичну ракету - ЗМІ

Американські ВПС у середу планують випробувати міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III. Про це пише Washington Examiner.

Запланований запуск з бази ВПС Ванденберг покликаний продемонструвати ядерні можливості США.

Представник Командування глобальних ударів ВПС США заявив, що випробування планувалися за рік і їх проведення не пов'язані із ситуацією на Корейському півострові.

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"Цей пуск Minuteman III має важливе значення для перевірки статусу наших національних ядерних сил, а також для демонстрації наших ядерних можливостей", — сказав полковник Джон Мосс.

Як відомо, Minuteman III — американська міжконтинентальна балістична ракета сімейства «Мінітмен». Стоїть на озброєнні ВПС США з 1970 року. Передбачається, що ця ракета залишиться на озброєнні ВПС США аж до 2020 року.