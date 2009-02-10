Україна і Ізраїль планують спільно випускати стрілецьку зброю
22:12, 10 лютого 2009Світ
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Комісію очолив Юрій Луценко
Україна і Ізраїль мають намір спільно випускати стрілецьку зброю. Як повідомили в Кабміні України, уряд створив міжвідомчу комісію з питань проведення державних випробувань зброї спільної розробки на базі казенного науково-виробничого об`єднання "Форт" МВС України. Назва компанії-партнера з Ізраїлю не називається, зазначає РосБізнесКонсалтинг.
Комісію очолив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. До неї ввійшли представники Міноборони, Держприкордонслужби, Управління держохорони, Служби зовнішньої розвідки, Служби безпеки, а також НВО "Форт".
У разі позитивних висновків спільні зразки почнуть виготовляти в Україні.
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