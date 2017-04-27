Росія й Іран використовують Інтерпол для арешту політичних опонентів – Рада Європи

Європейські парламентарії визнали Росію й Іран серед групи країн, які зловживають "червоними повідомленнями" Інтерполу з метою арешту політичних опонентів. ("Червоне повідомлення" видається з метою розшуку і тимчасово арешту необхідних осіб для екстрадиції).

Як повідомляє Радіо Свобода, у резолюції Ради Європи від 26 квітня зазначається, що ці країни неправильно використовують систему Інтерполу.

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"Червоні повідомлення" дозволяють поліціям 190 країн-членів Інтерполу співпрацювати щодо арештів і екстрадиції.

"Упродовж останніх років Інтерпол і його система "червоних повідомлень" неправильно використовувалися деякими країнами-членами з політичною метою задля придушення свободи висловлювання і переслідування політичних опонентів", – мовиться у документі Ради Європи.

Серед випадків парламентарії згадують справу Мухтара Аблязова, колишнього міністра енергетики Казахстану, обвинуваченого у привласненні мільярдів доларів з державного "БТА Банку".

Аблязов провів понад 3 роки в ув’язненні, після затримання французькою владою у 2013 році за "червоним повідомленням" Росії. Франція відмовилася екстрадувати його, але Аблязов пробув у в’язниці до грудня минулого року, допоки його адвокат не довів, що справа є політичною.

Рада Європи наводять й багато інших випадків – включаючи справу Мехді Хосрані, затриманого за "червоним повідомленням" Ірану попри те, що він отримав політичний притулок у Великій Британії.