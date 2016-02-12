Інтерпол відмовився оголошувати Ходорковського в міжнародний розшук: справа політична

Генеральний секретаріат Інтерполу також поінформував про це всі країни-учасниці організації і "рекомендував не вносити в національні бази" анкету на розшук Ходорковського. Про це повідомили в штаб-квартирі організації, передає "ТАСС".

Читайте такожХодорковський не виключає, що може попросити політичного притулку у Великобританії

"Запит на оголошення Михайла Ходорковського в міжнародний розшук був зроблений Національним центральним бюро (НЦБ) Інтерполу в Москві. Він був розісланий безпосередньо іншим країнам-учасницям Інтерполу. Після розгляду запиту Генеральний секретаріат Інтерполу встановив, що він не відповідає правилам організації", - заявили в штаб-квартирі в Ліоні.

"Після розгляду запиту Генеральний секретаріат Інтерполу встановив, що він не відповідає правилам організації. НЦБ в Москві було повідомлено, що канали Інтерполу не можуть бути задіяні для міжнародного поліцейського співробітництва у цій справі", - підкреслили в Інтерполі.

Коментуючи питання, з якої причини був відхилений запит Росії, в організації послалися на статтю 3 Статуту, яка "категорично забороняє робити які-небудь дії політичного, військового, релігійного або расового характеру".

У той же час джерело зазначило, що "Інтерпол не має права чинити будь-який тиск на ту чи іншу країну. Кожна країна-учасниця організації на своїй території має право сама визначати, які дії слід робити".

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня СКР заочно пред'явив Михайлу Ходорковському звинувачення у вбивстві мера Нафтоюганська Володимира Пєтухова, що сталося в 1998 році.

Також Ходорковського звинувачують у замаху на вбивство В'ячеслава Кокошкіна, який супроводжував Пєтухова, і у двох замахах на бізнесмена Євгена Рибіна, під час одного з яких загинув його охоронець.

Пізніше стало відомо, що Росія заочно заарештувала і оголосила Ходорковського в міжнародний розшук.

Михайло Ходорковський був двічі визнаний російським судом винним в економічних злочинах і провів у місцях позбавлення волі на 10 років. Він заперечує свою провину і називає своє кримінальне переслідування політично вмотивованим.

Читайте такожПрес-секретар Кадирова пояснив історію з тортом унікально тонким гумором шефа

У 2013 році Ходорковського помилував президент Росії Володимир Путін. Бізнесмен поїхав спочатку до Німеччини, а потім до Швейцарії. Зараз він живе в Лондоні. Екс-глава ЮКОСа продовжує критично висловлюватися про стан справ у Росії і політики Путіна.