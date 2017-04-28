Кількість постраждалих через протести у Македонії збільшилася до 109 осіб

У результаті протестів біля будівлі македонського парламенту постраждали не менше 100 осіб, повідомляє MRT з посиланням на МВС країни.

За уточненими даними, кількість потерпілих досягла позначки 109 осіб. Місцеві правоохоронці посилюють охорону правопорядку у зв'язку із заворушеннями в місті.

Як відомо, демонстранти, багато з яких - прихильники колишнього прем'єр-міністра Македонії Ніколи Груєвскі,прорвали кордони поліції та увірвалися до будівлі парламенту після того, як соціал-демократи та партії, що представляють албанську нацменшину, обрали нового голову парламенту - етнічного албанця Талата Джафері.

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Під час сутичок у парламенті був поранений лідер соціал-демократів Зоран Заєв і кілька його однопартійців. Згодом президент Македонії Гьорге Іванов виступив із телезверненням, у якому закликав до спокою та "зваженої і відповідальної поведінки".

Політична криза в Македонії триває з грудня минулого року. Партія екс-прем'єра Груєвскі виграла вибори взимку, проте не змогла відновити коаліцію та призначити уряд. Зокрема, правляча консервативна партія та соціал-демократи не можуть домовитися щодо вимоги запровадити албанську як другу офіційну мову.