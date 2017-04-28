Ісламісти контролюють половину Афганістану і починають наступ - "Талібан"

10:03, 28 квітня 2017
Світ
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Таліби оголосили про початок військового та політичного наступу в Афганістані.

Бойовики руху

Таліби в Афганістані 28 квітня оголосили про початок свого традиційного весняного наступу, нападів на об’єкти західної коаліції та афганських сил безпеки, передає Радіо Свобода.

Представник талібів Забіулла Муджахід заявив в поширеному електронною поштою повідомленні, що угруповання «Талібан» нині контролює понад половину території країни, посилаючись також і на оприлюднену в лютому американську доповідь, що афганський уряд контролює лише 52% з 407 районів Афганістану.

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Цьогорічний наступ має назву «Операція Мансурі», на честь убитого торік ударом американського безпілотника лідера талібів.

За словами речника талібів, ця операція «відрізнятиметься від попередніх за своїм характером і проводитиметься з подвійним, політичним і військовим підходом». Як заявив Муджахід, це означає, що таліби почнуть інституційну розбудову в районах, що перебувають під їхнім контролем, встановлюючи, як він висловився, механізми «соціальної справедливості і розвитку».

Раніше цього місяця таліби напали на військову базу на півночі Афганістану, тоді загинули понад 140 афганських солдатів. Це стало причиною відставки міністра оборони та начальника Генштабу афганської армії.

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Теги: #ісламісти#Афганістан#Талібан