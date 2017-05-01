"Повітряна пастка": в мережі показали наслідки турбулентності на рейсі Boeing, що летів в Таїланд (відео)

У мережі з'явилося відео наслідків потрапляння літака «Аерофлоту» рейсу SU 270 в повітряну яму при підльоті до аеропорту Бангкока. На ньому видно, як предмети, які не були закріплені, розкидані по салону, а в проході між кріслами лежать люди.

В ніч на 1 травня Boeing 777, що виконував рейс SU 270 з Москви до Бангкока, за 40 хвилин до посадки потрапив в зону сильної турбулентності. Кілька пасажирів отримали травми, у тому числі вивихи і переломи. Літак сів в аеропорту Бангкока в 3:38 мск, постраждалим надають допомогу.

Всього на борту літака знаходилися 313 пасажирів, 25 із них були направлені в лікарні Бангкока. «В даний час 11 пасажирів вже виписані з лікарні», — йдеться в повідомленні авіакомпанії. Ще 14 людей залишаються поки в медичному закладі.

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Пасажири постраждали від такого явища, як «турбулентність ясного неба», уточнили в «Аерофлоті». Основна особливість такої турбулентності в тому, що вона виникає не в хмарах, а в чистому небі при гарній видимості. «Метеорологічний радіолокатор не може вловити її наближення», — наголошується в повідомленні «Аерофлоту», тому екіпаж не міг попередити пасажирів про небезпеку.