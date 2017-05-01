Данія з сьогоднішнього дня вийшла із складу Європолу

Данія у понеділок, 1 травня, вийшла зі складу Європолу - поліцейської організації Європейського Союзу.

Як передає Deutsche Welle, в той же час Копенгаген уклав з ЄС особливу угоду про подальше правове співробітництво, в рамках якого буде йти обмін інформацією та кадрами між Європолом та датської поліцією.

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В Єврокомісії пояснили, що Данія матиме спеціальний статус, який дозволить Копенгагену тісно співпрацювати з поліцейською організацією Євросоюзу, не будучи її членом. Новий договір між ЄС і Данією був підписаний в суботу, 29 квітня.

Данці виступили за збереження особливого статусу в загальноєвропейському правовому просторі ще в 2015 році. На референдумі в грудні 2015 року 53 відсотка громадян країни проголосували проти посилення тісної співпраці з поліцейськими та правовими структурами ЄС.

Результати референдуму стали поразкою для уряду в Копенгагені і успіхом для правопопулістської Данської народної партії. Відтоді прем'єр-міністр Данії Ларс Лекке Расмуссен посилено шукав компроміс для збереження поліцейського взаємодії з Євросоюзом і доступу до бази даних Європолу. Нова угода дозволить Копенгагену запитувати у Європолу інформацію доти, доки Данія входить до зони Шенгенської угоди.

Оскільки Данія збереже свій особливий правовий статус в ЄС, вона припинить брати участь в роботі Європолу, що перетворився в наддержавну структуру під керівництвом європейських органів юстиції. Цей статус Данія отримала у 1992 році після того, як данці на референдумі відмовилися визнати Маастрихтський договір про створення ЄС.