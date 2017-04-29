Юнкер розповів, коли розпочнуться переговори щодо Brexit
Юнкер серед іншого повідомив, що Єврокомісія 3 травня законодавчо ухвалить мандат, який у деталях визначатиме генеральну лінію на переговори з Британією.
Переговори між Європейським Союзом та Великою Британією щодо Brexit розпочнуться 8 червня після загальних виборів у цій країні й будуть складними.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер сказав сьогодні у Брюсселі після спеціального саміту ЄС щодо виходу Британії зі спільноти.
«Переговори розпочнуться після 8 червня, після виборів у Великій Британії. Переговори будуть складними, і буде важко утримувати єдність, продемонстровану сьогодні, але ми докладатиме всіх зусиль, щоб зберегти цю згуртованість», - наголосив Юнкер.
При цьому він підкреслив, що єдність важлива не тільки для 27 країн-членів ЄС, а вона також важлива для Сполученого Королівства.
«Велика Британія не зможе укласти угоду з 27, якщо 27 не будуть єдиними», - додав президент ЄК.
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Юнкер також повідомив, що Єврокомісія 3 травня законодавчо ухвалить мандат, який у деталях визначатиме генеральну лінію на переговори з Британією.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні на саміті Євросоюз визначив та оприлюднив генеральну лінію на переговори з Великою Британією щодо Brexit.
У документі, серед іншого, ЄС підтвердив намір у майбутньому бути з Британією близькими партнерами. Також у Євросоюзі висловили готовність розробити угоду про вільну торгівлю з Великою Британією. Крім того, документом встановлено, що окремі держави спільноти не можуть вести переговори з Британією.