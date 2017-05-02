Держдеп США попереджає про загрозу терактів у Європі

Держдепартамент США в понеділок опублікував попередження для громадян країни про загрозу терактів у Європі в найближчі чотири місяці.

"Держдепартамент попереджає громадян США про збереження загрози терористичних атак по всій Європі. Це попередження закінчується 1 вересня 2017 року", - йдеться в документі.

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У відомстві зазначили, що останні теракти у Франції, Швеції і Великобританії продемонстрували можливості "Аль-Каїди" та "Ісламської держави" планувати і здійснювати напади в Європі.

У відомстві також нагадують, що ті хто "симпатизують терористам" або "саморадикалізовані екстремісти" можуть здійснити атаки без попередження або "майже без попередження". Здійснюючи напади, терористи можуть використовувати як вибухівку та вогнепальну зброю, так і транспортні засоби й холодну зброю.

У зв'язку з загрозою, дипломати попросили співгромадян уважно стежити за новинами, які публікуються в ЗМІ та на сайтах регіональних представництв США, а також дотримуватися інструкцій місцевої влади.