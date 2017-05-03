ВПС США здійснили другий за тиждень пуск міжконтинентальної ракети

Другий раз за тиждень американські військові провели тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, повідомляє Fox News.

Як розповіла представник ВПС США, ракета була запущена з військово-повітряної бази Ванденберг в штаті Каліфорнія і пролетіла 6437 км, впавши в Тихий океан близько Маршаллових островів. Запуском дистанційно керували військові зі штату Монтана.

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Представник ВПС США підкреслила, що пуск ракети був запланованим, та не пов'язаний із напругою відносин з Північною Кореєю. Пуски ракет плануються на три-п'ять років вперед, а планування і підготовка самого запуску може зайняти цілий рік. Зазвичай за рік здійснюються чотири запуски.

Попередній запуск ракети був здійснений 26 квітня. За даними Fox News, вона пролетіла 6,8 тис. км і вразила ціль полігоні Кваджалейн на Маршаллових островах у Тихому океані. Тоді американські військові заявили, що тестовий запуск був проведений, щоб продемонструвати ядерний потенціал США.

LGM-30G Minuteman III стоїть на озброєнні США з 1970-х років. Це єдина балістична ракета дальньої дії, яку використовують американські військові. Ракети Minuteman III є частиною «ядерної тріади», до складу якої входять літаки, що переносять ракети з ядерним зарядом, і атомні підводні човни. Запуск Minuteman III проводиться з підземних шахт. Ракети знаходяться в підземних бункерах у трьох військових базах в штатах Монтана, Північна Дакота і Вайомінг.

29 квітня Північна Корея провела запуск своєї твердопаливної ракети. За даними американських військових, він був невдалим. Ракета вибухнула в повітрі і не встигла покинути територію КНДР.