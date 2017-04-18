Пентагон приступив до оцінки ядерного потенціалу США
Попередня оцінка проводилася сім років тому.
Пентагон за наказом президента США Дональда Трампа офіційно приступив до оцінки ядерного потенціалу Сполучених Штатів "для готовності до запобігання загроз ХХІ століття", передає РБК.
Прес-секретар військового відомства Дана Уайт заявила, що відповідну перевірку в понеділок, 17 квітня, Пентагон доручив почати американський міністр оборони Джеймс Меттіс.
Читайте такожПостпред КНДР при ООН: Ядерна війна може початися у будь-який момент
«Завершиться [оцінка ядерного потенціалу] до кінця року, після чого президентові [США] буде представлений остаточний звіт», - додала прес-секретар Пентагону.
Попередню оцінку ядерного потенціалу США американські військові проводили сім років тому, в 2010 році.
Як повідомляв УНІАН, 17 квітня віце-президент США Майк Пенс заявив, що «ера стратегічного терпіння» США "закінчилася" щодо КНДР через її небажання відмовитися від ядерної зброї і балістичних ракет.
Раніше президент США Дональд Трамп як верховний головнокомандувач Збройними силами США відправив на Корейський півострів авіаносну корабельну групу на чолі з авіаносцем ВМС США «Карл Вінсон». У відповідь Пхеньян вже погрожував ядерної атакою у відповідь на можливу агресію з боку США.
У березні Північна Корея запустила у бік Японського моря чотири балістичні ракети. Ще один пуск відбувся 5 квітня, напередодні візиту в США лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Пхеньян і раніше неодноразово порушував шість резолюцій Ради безпеки ООН, які вимагають покласти край діяльності КНДР в ракетної і ядерної областях. В останні місяці Пхеньян знову активізував ракетні випробування.