Макрон вбачає російський слід у неправдивих новинах про нього - ЗМІ

Як повідомляє Deutsche Welle, рух кандидата у президенти Франції Еммануеля Макрона "Вперед!" подав скаргу щодо поширюваних у соціальних мережах чуток стосовно таємних статків політика.

У четвер представник штабу 39-річного колишнього міністра економіки й інвестиційного банкіра зазначив, що скаргу до правоохоронців подали після того, як тему порушила його опонент на виборчих перегонах ультраправий кандидат Марін Ле Пен на дебатах напередодні, натякнувши на "офшорний рахунок на Багамах".

"Ми не вагатимемося у намаганні покарати за наклеп усіх, хто поширює цю неправдиву інформацію", - заявив представник штабу Макрона.

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Речник "Вперед!" уточнив, що скарга подана не проти Ле Пен, "хоча вона і згадала про це". За його словами, чутки почали поширюватися в соціальних мережах напередодні, за кілька годин до початку дебатів перед другим туром виборів.

Сам Макрон у виступі на радіо в четвер назвав закиди "фейковими новинами та брехнею" з боку "сайтів, частина яких пов'язана з російськими інтересами".

Штаб Макрона не вперше заявляє про нападки з боку російської пропаганди. У лютому представники кандидита закинули російському телеканалу RT та інформагенції Sputnik брудну кампанію проти кандидата. Sputnik опублікував інтерв'ю з французьким депутатом, який сказав, що Макрон може бути "агентом США" і що його підтримує "багате гей-лобі". Одруженому на своїй колишній вчительці кандидатові згодом довелося заперечувати, що він є гомосексуалістом. Крім того, були заяви, що російська група хакерів здійснювала кібератаки на штаб Макрона під час передвиборчої кампанії.