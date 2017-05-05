"ЛГБТ проти Кадирова": Путін визнав геїв в Чечні

Президент Росії Володимир Путін пообіцяв уповноваженому з прав людини Тетяні Москальковій поговорити з генпрокурором і головою МВС про ситуацію з правами геїв в Чечні.

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Раніше ЗМІ повідомляли про викрадення, тортури і вбивства гомосексуалів в республіці.

"Звичайно, я переговорю з генеральним прокурором, міністром внутрішніх справ, з тим щоб вони вас підтримали з тієї теми, яку ви підняли зараз, за відомою інформації або за чутками, можна сказати, про те, що відбувається у нас на Північному Кавказі з людьми нетрадиційної сексуальної орієнтації. Це само собою зрозуміло", - заявив Путін.

Російський президент вперше публічно торкнувся ситуації з правами геїв в Чечні, повідомляє Русская служба BBC.

На початку тижня канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що в ході переговорів з Путіним вона попросила його вплинути для дотримання прав гомосексуалів в Чечні. Тоді Путін цю тему не коментував.

Москалькова попросила Путіна дати доручення, можливо, про створення міжвідомчої робочої групи, яка могла б тут, в центральній частині, а не на території Чечні, приймати звернення від громадян, "якщо такі будуть".

Вона пояснила, що перевірка ускладнена тим, що постраждалі люди не готові назвати своє ім'я.

У російській "Новой газете" на початку квітня вийшло розслідування, де говорилося, що в Чечні за останні тижні було затримано більше сотні чоловіків, яких запідозрили у гомосексуальних зв'язках. За даними ЗМІ, відомо щонайменше про трьох чоловіків, які були вбиті викрадачами.

Видання також опублікувало матеріал з монологами людей, які зазнали репресій за нетрадиційну сексуальну орієнтацію. У ньому потерпілі розповідали про секретні в'язниці для геїв в Чечні.

Прес-секретар глави Чечні Альві Карімов раніше назвав інформацію "Нової газети", "абсолютною брехнею", додавши, що в Чечні у чоловіків "тільки одна орієнтація".

19 квітня глава Чечні Рамзан Кадиров на зустрічі з президентом Володимиром Путіним заявив, що інформація про те, що в регіоні нібито незаконно затримують і вбивають мирних громадян, не відповідає дійсності. Путін у своїх репліках ситуацію з геями не зачіпав.

Перевірку статті "Новой газеты" про вбивства геїв доручили прокуратурі Чечні.

Пізніше до розслідування підключився Слідчий комітет, який однак перед цим заявив, що "звернень про переслідування осіб нетрадиційної сексуальної орієнтації не надходило".

Провести розслідування щодо ситуації з правами геїв в Чечні Росію раніше закликали міжнародні правозахисні організації та зарубіжні політики.