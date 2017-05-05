"Визнання Путіним геїв в Чечні": Кадиров різко змінив риторику

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що керівництво республіки готово взаємодіяти з федеральними органами для перевірки повідомлень ЗМІ про становище сексуальних меншин у регіоні.

Про це повідомляє РИА «Новости».

«Керівництво та правоохоронні органи Чеченської республіки готові тісно взаємодіяти з уповноваженим з прав людини при президенті Тетяною Москальковою, генеральною прокуратурою, МВС та іншими правоохоронними органами у перевірці повідомлень ЗМІ про нібито переслідування осіб нетрадиційної орієнтації», - сказав Кадиров.

Він додав, що заяв про факти утиску, застосування насильства щодо осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацією досі не надходило.

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Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін дав обіцянку уповноваженому з прав людини Тетяні Москальковій обговорити з генпрокурором Росії Юрієм Чайкою і главою МВС проблему прав геїв на Північному Кавказі.

Раніше Кадиров заявив, що «найкращий спосіб вести здоровий спосіб життя - правильна орієнтація». «Нас всевишній створив чоловіками, жінками, тваринами - і де написано в релігії або скрізь, що за кішку треба вийти заміж? Чи залишити свій спадок кішці? Це нетрадиційні, психічно ненормальні речі, ми цього не розуміємо», - заявив Кадиров.

Він додав, що в Чечні таких людей відправляли б у психлікарні.