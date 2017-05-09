Ердоган у посланні до Дня Європи розкритикував ЄС за ісламофобію

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган розкритикував Європейський Союз за прояви "дискримінації, расизму, ксенофобії та ісламофобії" у своєму посланні з нагоди Дня Європи, який відзначається в країнах ЄС 9 травня. Про це повідомляє Анадолу.

У посланні наголошується, що ультраправі партії, які набирають популярність, посилюючи свій вплив у європейському суспільстві, надають згубний вплив на суспільно-політичне життя країн Європи.

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«Радикальні течії загрожують основоположним цінностям ЄС і майбутньому Європи. При цьому багато європейських політиків, керуючись особистими інтересами, фактично зберігають мовчання на тлі дій правих сил», - зазначив президент Туреччини.

При цьому він зазначив, що Туреччина була і залишається частиною історичної та культурної спільноти Європи.

Як повідомляв УНІАН, Ердоган заявив, що Європейський Союз повинен відкрити нову главу питання щодо процесу вступу Туреччини, в іншому випадку Анкара нічого не буде обговорювати з блоком.