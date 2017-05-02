Ердоган не хоче більше нічого обговорювати з ЄС, окрім питання вступу до блоку

Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що Європейський Союз повинен відкрити нову главу щодо питання процесу вступу Туреччини, в іншому випадку Анкара нічого не буде обговорювати з блоком та скаже "прощавайте". Про це Ердоган заявив на церемонії щодо його повернення до керівної партії, передає Європейська правда з посиланням на Reuters.

Його коментарі прозвучали після того, як комісар ЄС Йоганнес Ган, повідомив, що Туреччина за Ердогана повернулася спиною у питанні вступу до блоку.

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"Відтепер немає ніякого іншого варіанту, окрім як відкриття глав, які ще не відкрито. Якщо ви їх не відкриєте, то тоді - до побачення", - сказав Ердоган.

Раніше Ердоган заявляв, що Туреччина не буде чекати на порозі Євросоюзу вічно і готова вийти з переговорів про вступ до ЄС, якщо в деяких країнах-членах зростатиме ісламофобія і ворожнеча.