Новий очільник ФБР про попередника: Комі мав широку підтримку в бюро і надалі її має

Наступник звільненого Трампом очільника ФБР Джеймса Комі – виконувач обов‘язків директора бюро Ендрю МакКейб, – що давав свідчення в комітеті розвідки Сенату, прокоментував діяльність свого попередника і суперечки стосовно його відставки.

Про це повідомляє Euronews.

“Можу вам сказати, що я маю абсолютну, максимальну пошану до директора Комі. Я маю максимальну повагу до його визначних здібностей та принциповості. Працювати з ним було для мене найбільшим привілеєм і честю за все моє професійне життя. Можу вам також сказати, що директор Комі мав широку підтримку в ФБР і надалі її має”, – сказав МакКейб.

Читайте такожУ Кремлі вважають, що поки зарано робити висновки про "відлигу" у відносинах між Росією і США

Він також зазначив, що розслідування щодо зв‘язків адміністрації з Росією є надзвичайно серйозним. МакКейб пообіцяв не посвячувати Білий Дім у стан розслідування і повідомляти Сенат у випадку спроб утручання в його перебіг.

Як повідомляв УНІАН, Трамп несподівано звільнив голову ФБР Джеймса Комі, який займався розслідуванням можливих зв'язків членів передвиборчого штабу Трампа з Росією. Адміністрація президента США заперечує, що звільнення пов’язане із цим розслідуванням.